Мир 08 мая 2023, 23:43 Небензя назвал актуальными уроки Нюрнбергского трибунала Постпред России в ООН Небензя заявил об актуальности уроков Нюрнбергского трибунала Pxhere

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Нюрнбергский трибунал стал приговором всего человечества нацистским преступникам, на сегодняшний день его уроки остаются актуальными. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя. Его слова привело РИА «Новости».

Свое заявление Небензя сделал во время показа российского фильма «Нюрнберг» в стенах штаб-квартиры ООН. На показе присутствовали как дипломаты других миссий, так и ветераны Великой Отечественной войны. Организаторами показала ленты выступило российское постпредство при ООН.

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«Нюрнбергский трибунал — это приговор всего человечества нацистским преступникам. Уроки его актуальны и сегодня», — заявил Небензя.

Победа над нацизмом, как подчеркнул российский постпред при ООН, далась человечеству с огромным трудом.

«И, безусловно, решающий вклад в эту победу внесли граждане бывшего Советского Союза, который понес самые большие и невосполнимые потери в ходе этой войны», — добавил Небензя.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил о том, что мир сейчас имеет дело с проявлениями нацизма, поэтому важно напоминать о Победе и об освобождении от фашизма. По мнению Пескова, важно настойчиво обращать внимание всего мира и отдавать дань уважения ветеранам.