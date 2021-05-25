Красноярскому врачу разбили лицо после критики в адрес псевдомедиков

Гастроэнтеролог из Красноярска Владимир Чикунов раскритиковал блогеров-псевдомедиков, которые своими услугами вредят людям. За это ему разбили лицо прямо во время приема в клинике. Врач рассказал о нападении на своей странице в Instagram.

«Во время приема в Университетской клинике <…> на меня было совершено нападение, в результате которого мне нанесли несколько ударов в грудь, лицо (разбита губа), повреждена рука. Нападение сопровождалось нецензурной бранью в мой адрес, при свидетелях угрожают меня убить», — написал Чикунов.

Гастроэнтеролог отметил, что всегда высказывался «против псевдоврачей без медицинского образования, которые назначают для лечения несертифицированные БАД в токсичных дозах и проводят психотерапевтические консультации».

«Не вижу смысла молчать и моим коллегам на эту тему, так как на приеме с завидной регулярностью приходят люди с токсическим поражением организма и необоснованным назначением неспециалистами лечения того или иного заболевания», — добавил Чикунов.

Врач попросил подписчиков распространить его сообщение и заявил, что «люди озверели, а мир сошел с ума».