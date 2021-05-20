СМИ: депутаты выступили за блокировку сайтов с запрещенными БАД без суда

Сайты, на которых незаконно продают биологически активные добавки, предложили блокировать в РФ без решения суда. С такой инициативой выступили депутаты Госдумы, сообщил «Фармвестник».

Подготовкой законопроекта занялись депутаты Сергей Неверов и Александр Иванов. Документ предполагает поправки, разрешающие внесудебную блокировку сайтов, на которых продаются БАД, запрещенные или ограниченные в розничном обороте.

Парламентарии считают, что законы, регулирующие продажу БАД, нужно усовершенствовать, поскольку они недостаточно эффективны. Этим пользуются недобросовестные сбытчики. Поэтому в продажу зачастую попадает контрафакт.

Авторы документа, на который ссылаются СМИ, отмечают, что ситуация может ухудшиться, так как с начала этого года БАД разрешили продавать дистанционно.

Фармацевт Ирина Булыгина ранее предупредила об опасности покупки лекарств через интернет, поскольку такие препараты могут навредить организму. Она считает это большим злом, так как полностью проконтролировать этот процесс невозможно.