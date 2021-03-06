Более тонны овощей изъяли со склада после массового отравления школьников в Красноярске

После массового заражения иерсиниозом красноярских школьников со склада изъяли более тонны овощей, которые хранились в антисанитарных условиях. Дети попали в больницы после того, как съели на обед салат.

«Лаборатории Роспотребнадзора обнаружили генетический материал иерсиний в образцах исследованной овощной продукции, в пробах готовых салатов, в смывах с объектов внешней среды (упаковка, оборудование и инвентарь). Изготовление и реализация овощной продукции незамедлительно приостановлены, из оборота изъято более 1,3 тонн овощной продукции», — приводит РИА «Новости» текст сообщения Роспотребнадзора.

Во время проверки специалисты ведомства выяснили, что овощи для школьных обедов хранили на складе, заселенном грызунами, которые переносят иерсинии. Перед поставками овощи не упаковывали в вакуум, в хранилище не соблюдали технологические и санитарно-гигиенические требования. После этого происшествия завели уголовные и административные дела.

Дети отравились овощными салатами в начале недели. Медики выявили у школьников иерсиниозную инфекцию, которая вызвала псевдотуберкулез. По последним данным Минздрава региона, в больницах остается 51 ребенок.