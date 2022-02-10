Красноярский министр предложил «ограмотнять» население

Министр сельского хозяйства Красноярского края Леонид Шорохов, выступая на заседании Заксобрания, заявил, что нужно «ограмотнять население», чтобы люди грамотно составляли документы. Видео с речью чиновника разошлось по социальным сетям.

Шорохов предложил заняться «ограмотнением» людей, чтобы при выдаче грантов они грамотно оформляли документы.

«При выдаче грантов надо ограмотнять население. Вот то, что мы вносим с вами, это как раз к этому приведет. Важно, чтобы они грамотно составляли документы и следили за целевкой использования вот этих грантов. Спасибо», — сказал Шорохов.

Ранее, в ноябре, мэр Краснодара Андрей Алексеенко, вступая в должность, заявил, от власти «ждут разговоров, а не конкретных дел». После этого Алексеенко в соцсетях начали называть самым честным чиновником.

А исполняющий обязанности министра здравоохранения Крыма Константин Скорупский, рассказывая о вакцинации от коронавируса, оговорился, заявив, что в России, «к сожалению», зарегистрированы только препараты отечественного производства.