Красноярский министр предложил «ограмотнять» население
Министр сельского хозяйства Красноярского края Шорохов предложил «ограмотнять» население
Министр сельского хозяйства Красноярского края Леонид Шорохов, выступая на заседании Заксобрания, заявил, что нужно «ограмотнять население», чтобы люди грамотно составляли документы. Видео с речью чиновника разошлось по социальным сетям.
Шорохов предложил заняться «ограмотнением» людей, чтобы при выдаче грантов они грамотно оформляли документы.
«При выдаче грантов надо ограмотнять население. Вот то, что мы вносим с вами, это как раз к этому приведет. Важно, чтобы они грамотно составляли документы и следили за целевкой использования вот этих грантов. Спасибо», — сказал Шорохов.
Ранее, в ноябре, мэр Краснодара Андрей Алексеенко, вступая в должность, заявил, от власти «ждут разговоров, а не конкретных дел». После этого Алексеенко в соцсетях начали называть самым честным чиновником.
А исполняющий обязанности министра здравоохранения Крыма Константин Скорупский, рассказывая о вакцинации от коронавируса, оговорился, заявив, что в России, «к сожалению», зарегистрированы только препараты отечественного производства.