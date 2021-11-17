Новый мэр Краснодара оговорился в своем первом выступлении и прослыл самым честным чиновником

На заседании городской думы в Краснодаре новый мэр города Андрей Алексеенко заявил, что от власти местные жители ждут «разговоров, а не конкретных дел». В пресс-службе главы администрации пояснили, что градоначальник оговорился.

Алексеенко произнес речь на церемонии вступления в должность мэра. Его выбрали из пяти кандидатов.

«От нас ждут разговоров, а не конкретных дел», — сказал новый мэр, закрепив за собой в соцсетях звание самого честного чиновника.

В пресс-службе краснодарской администрации заявили «Подъему», что мэр, «конечно, оговорился», и не стали что-либо добавлять к комментарию.

Алексеенко избрали мэром Краснодара единогласно в ходе тайного голосования. Проголосовали за него 40 человек, писал РБК. С 21 октября 2015 года он занимал должность первого вице-губернатора Краснодарского края. В октябре 2021-го городская дума Краснодара утвердила его первым вице-мэром города и временно исполняющим обязанности его главы.