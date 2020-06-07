Красноярский край затопило из-за ливней. Повреждены дороги и мосты, люди остались без связи

Длительные ливни привели к паводку в Красноярском крае. Из-за подъема уровня воды нарушено автомобильное и железнодорожное движение, эвакуировали жителей нескольких населенных пунктов.

«Прогнозируется ухудшение паводковой обстановки в Ермаковском районе в двух населенных пунктах: Ермаковское и Григорьевка. На реках Оя, Кебеж в связи с ожидаемыми осадками, местами сильными, возможен резкий подъем уровня воды, выход воды на пойму и подтопление пониженных участков местности», — рассказали ТАСС в пресс-службе МЧС.

Спасателей привели в готовность, каждые два часа проводятся замеры уровней воды.

Сильнее всего от паводка пострадали три района. В Манском районе из-за повышения воды в реке Кувай затопило 18 домов и 35 приусадебных участков. Эвакуировали 79 человек, среди которых 23 ребенка. Они сейчас живут у родственников и знакомых.

В Курагинском районе поднялась вода в реке Сейба. Из-за паводка повредились опоры автомобильного моста на автотрассе «Саяны».

В Партизанском районе подтопило железную дорогу, из-за чего нарушено сообщение на участке Кой — Хабайдак. Два поезда отправили в объезд. В том же районе размыло грунтовую дорогу, из-за чего подъезд к двум населенным пунктам ограничен. Но в МЧС заверили, что в них есть запас лекарств и продуктов.

Так сейчас выглядит поселок Мина, где люди остались без связи и дороги.

Судя по сообщениям в соцсетях, затопило дороги и в самом Красноярске.

В МЧС опубликовали экстренное предупреждение о том, что на реках Оя, Кебеж, Туба, Кан и их притоках ожидается рост уровней воды на 30-80 сантиметров.