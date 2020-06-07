Два моста рухнули в Красноярском крае из-за паводка

В Красноярском крае из-за непрекращающегося дождя обрушились два автомобильных моста. Движение машин пустили в объезд.

Сначала стало известно об обрушении моста через реку Малый Кой на 65-м километре автодороги Партизанское-Мина. Об этом сообщили в красноярском управлении МВД.

Из-за этого транспортное сообщение с пятью населенными пунктами, в том числе Кой, Мина, Кутурчин, Хабайдак и Мана, пустили через Манский район по дороге Саяны — Выезжий Лог.

Источник фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

На место происшествия отправили специалистов красноярского управления ГИБДД. Движение обещали восстановить после починки моста.

Позже из-за паводка повредило опоры автомобильного моста через реку Сейба в Курагинском районе на автотрассе «Саяны».

Источник: ГУ МВД по Красноярскому краю

Движение по этому участку дороги тоже перекрыли. Транспортное сообщение осуществляется через дорогу Р-257.

На место происшествия отправили спасателей.

В Красноярске, по информации Росгидрометцентра, около 16 градусов выше нуля. В воскресенье и понедельник будет идти дождь. В МЧС предупреждали, что осадки могут сопровождаться грозой, сильным ветром и даже градом.