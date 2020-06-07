    07 июня 2020, 07:38

    Два моста рухнули в Красноярском крае из-за паводка

    Юлия Булыгина

    В Красноярском крае из-за непрекращающегося дождя обрушились два автомобильных моста. Движение машин пустили в объезд.

    Сначала стало известно об обрушении моста через реку Малый Кой на 65-м километре автодороги Партизанское-Мина. Об этом сообщили в красноярском управлении МВД.

    Из-за этого транспортное сообщение с пятью населенными пунктами, в том числе Кой, Мина, Кутурчин, Хабайдак и Мана, пустили через Манский район по дороге Саяны — Выезжий Лог.

    Два моста рухнули в Красноярском крае из-за паводка | Изображение 1
    Источник фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

    На место происшествия отправили специалистов красноярского управления ГИБДД. Движение обещали восстановить после починки моста.

    Позже из-за паводка повредило опоры автомобильного моста через реку Сейба в Курагинском районе на автотрассе «Саяны».

    Источник: ГУ МВД по Красноярскому краю

    Движение по этому участку дороги тоже перекрыли. Транспортное сообщение осуществляется через дорогу Р-257.

    На место происшествия отправили спасателей.

    В Красноярске, по информации Росгидрометцентра, около 16 градусов выше нуля. В воскресенье и понедельник будет идти дождь. В МЧС предупреждали, что осадки могут сопровождаться грозой, сильным ветром и даже градом.