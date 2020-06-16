Красноярскую бабушку, избившую внучку в лифте, отправили в изолятор

Бабушка, избившая внучку, после опроса доставлена в изолятор. Женщина признала вину и не смогла объяснить свое поведение. Семье грозит постановка на профилактический учет.

Уполномоченный по правам ребенка в Красноярском крае Ирина Мирошникова рассказала RT, что семья благополучная, но после такого случая, особого внимания от органов опеки, им не избежать.

«Девочка сейчас с родителями, оснований, чтобы изымать ее из семьи, нет. Родителей ни в чем не обвиняют», — объяснила Ирина Мирошкина.

При этом постановка семьи на профилактически учет, никак не повлияет на смягчение наказания для бабушки. Сейчас она находится в изоляторе. На допросе женщина признала вину.

«Конечно, я в этом раскаиваюсь. Это было в первый и последний раз в моей жизни вот такое», — рассказала женщина на допросе.

В отношении нее было заведено уголовное дело о побоях, расследование которого продолжается. Кроме этого региональная прокуратура проверит, в каких условия живет девочка и почему в благополучно семье мог произойти такой инцидент. К тому же в семье есть еще один ребенок.