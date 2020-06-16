Опубликовано видео допроса бабушки из Красноярска, ударившей внучку в лифте

В Красноярске задержали женщину, которая избила свою внучку в лифте. Против нее возбудили уголовное дело о побоях. Нерадивая бабушка полностью признала свою вину и рассказала, почему ударила девочку.

Следствие выяснило, что вечером 14 июня подозреваемая вместе с трехлетним ребенком была в гостях. Когда пришло время уезжать, ребенок закапризничал. Женщина разозлилась и трижды ударила девочку по голове, уточнили в пресс-службе СК РФ по Красноярскому краю и республике Хакасия. Малышка упала, а случившееся попало на камеру видеонаблюдения. Ролик разлетелся по Сети.

«Мы зашли в лифт, она устроила истерику, не успокаивалась. <…> Я потеряла управление над собой и ударила ее. Два раза или три получилось», — объяснила на допросе задержанная.

Личность женщины и ее местонахождение полицейские выяснили в этот же день. В МВД возбудили уголовное дело.

«В ходе проведения медицинского освидетельствования у пострадавшей на лице обнаружен кровоподтек», — подчеркнули в СК.

В беседе со следователями 53-летняя женщина пояснила, что рассказала своей дочери о произошедшем после того, как увидела видео из лифта в интернете. Она полностью признала вину и раскаялась в своем поступке.

С семьей, где растет трехлетняя девочка и есть еще один ребенок грудного возраста, сейчас работают сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних.

Подозреваемая в избиении внучки женщина задержана. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.