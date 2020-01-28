«Красное и белое» проверит слив данных клиентов в интернет

В «Красном и белом» проверят информацию об утечке данных держателей карт лояльности алкомаркетов. Сетевая компания заявила, что ее базы закрыты от внешнего доступа.

За конфиденциальностью клиентов в сети алкомаркетов тщательно следят, рассказали РИА «Новости» в пресс-службе «Красного и белого».

«Любой запрос на смену данных проходит проверку у наших операторов, базы закрыты от внешнего доступа», — заметили в компании, добавив, что уже начали разбираться в ситуации.

Ранее СМИ рассказали, что базу с данными владельцев карт лояльности разместили в интернете. Сначала ее продавали за 15 тысяч рублей, но потом выложили в Сеть, разрешив скачивать бесплатно.

Выяснилось, что некоторые сведения из базы не соответствуют действительности. Либо не отвечает указанный телефонный номер, либо стоит неверная дата рождения. Однако нашлись и те люди, кто действительно указал свои имена и фамилии при оформлении карты лояльности в «Красном и белом».