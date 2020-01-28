База клиентов «Красного и белого» опубликована в Сети

Сообщается, что раньше базу продавали за 15 тысяч рублей, но позднее она стала доступна для скачивания на безвозмездной основе. В ней содержатся личные данные 17 миллионов человек: не только их имена, отчества и фамилии, но даты рождения, а также номера телефонов. Якобы все эти люди являются держателями скидочных карт сети алкомаркетов.

В материале СМИ сказано, что фрагмент базы продавался в даркнете. На форуме «Дубликаты» за него просили 15 тысяч еще в сентябре прошлого года. С октября по январь база значительно разрослась. После обновления от 25 января она всплыла на форуме «Фрикер клуб». Тогда в ней содержалось два миллиона записей. В версии с четырьмя миллионами строк ее выложили на форуме Raid.

По данным «Ведомостей», базу данных клиентов «Красного и белого» в наиболее полном варианте с 17 миллионами строк опубликовал специалист по информационной безопасности Павел Ситников на своем Telegram-канале. В документе многие данные недействительны. Например, указана дата рождения 1 января 1753 года. Встречаются дубликаты номеров телефонов.

Журналисты издания выбрали несколько случайных номеров и попытались по ним дозвониться. В большинстве случаев потерпели фиаско, но все же удалось пообщаться с некоторыми держателями карт. Они подтвердили, что имена и фамилии соответствуют указанным в базе, и что действительно оформляли карту лояльности в «Красном и белом».