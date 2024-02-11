Общество 11 февраля 2024, 18:53 Краснодарский край выбился в лидеры по доходам гостиниц и отелей в России Росстат: отели Краснодарского края в заработали 179,5 млрд рублей за год Pxhere

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Гостиницы России в 2023 году заработали на 15% больше, чем в предыдущем. В лидерах оказались Краснодарский край, Москва и Петербург, сообщил РБК со ссылкой на данные Росстата.

Отели Краснодарского края заработали 163,5 миллиарда рублей. Заработок гостиниц в столице составил 121,4 миллиарда, в Санкт-Петербурге — 58,2 миллиарда рублей.

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«Выручка отелей в целом по России выросла по сравнению с 2022 годом, но увеличились и затраты», — отметило издание.

Меньше всего заработали отели Ненецкого автономного округа, Тувы, Калмыкии, Чукотки и Ингушетии.

Краснодарский край, Москва и Санкт-Петербург вошли в топ популярных направлений у россиян в период новогодних праздников в 2024 году. Пользовались спросом туры в Карелию и Великий Устюг. Среди зарубежных курортов высокий спрос имели Египет, Таиланд, Куба, Шри-Ланка и ОАЭ.