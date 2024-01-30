Путешествия 30 января 2024, 11:27 «Турпомощь»: Москва и Кубань вошли в топ популярных направлений у россиян в период праздников

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Ассоциация «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма „Турпомощь“» перечислила направления, которые пользовались большой популярностью у россиян в период новогодних праздников. Об этом сообщил RT.

В топ традиционно попали Москва и Санкт-Петербург. В тренде остаются Великий Устюг, Краснодарский край и Карелия.

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Среди зарубежных курортов высокий спрос имели Египет, Таиланд, Куба, Шри-Ланка и ОАЭ. Значительно вырос интерес к Таиланду, власти которого ввели 90 дней безвизового пребывания на своей территории.