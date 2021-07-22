Краснодарский край приблизился к норме по вакцинации от коронавируса

В Краснодарском крае более 1,32 миллиона человек сделали прививки от коронавируса. Это число составляет около 50% от плана вакцинации в регионе. Об этом заявил губернатор края Вениамин Кондратьев.

Всего для формирования коллективного иммунитета в крае нужно вакцинировать не менее 60% взрослого населения — то есть 2,7 миллиона жителей, напомнил Кондратьев.

«В Краснодарском крае привилось более 1,32 млн человек — это около 50% от плана вакцинации», — рассказал губернатор Краснодарского края в беседе с газетой «Известия».

По его словам, в регионе на сегодня поставили свыше 1,6 миллиона доз вакцины. В медицинских организациях в наличии порядка 300 тысяч доз — это «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак». По мере их использования, как отметил Кондратьев, ожидаются новые поставки.

Рост числа заражений, по словам губернатора края, это одна из причин сохранения строгих антиковидных мер для туристов: с 1 августа заселять в отели будут тех, кто сделал вакцину, переболел или согласен привиться во время отдыха.

Сейчас в регионе работает 332 пункта вакцинации, в том числе 72 выездных. Для жителей отдаленных поселений доступны 24 мобильных пункта. На побережье работают 74 мобильных пункта вакцинации: в Туапсе, Сочи, Геленджике, Анапе и Новороссийске. Это сделано для удобства туристов.

Если человек испытывает страх перед вакцинацией, то ему стоит проанализировать свои чувства и вспомнить, как раньше организм реагировал на волнительные события. Страх может вызвать своеобразную реакцию от введения препарата, отметила кандидат медицинских наук, доцент кафедры психотерапии и психосоматической патологии Российского университета дружбы народов Надежда Зуйкова. Это некая психологическая «реакция протеста», объяснила она, когда пациент сам себя программирует.