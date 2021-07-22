Раскрыт способ избавления от страха перед вакцинацией

Если человек испытывает страх перед вакцинацией, то ему стоит проанализировать свои чувства и вспомнить, как раньше организм реагировал на волнительные события, считает кандидат медицинских наук, доцент кафедры психотерапии и психосоматической патологии Российского университета дружбы народов Надежда Зуйкова.

У каждого человека есть набор таких реакций: бессонница, потеря аппетита, повышение тревожности и другие признаки, отметила специалист в беседе с радио Sputnik.

«И можно сказать человеку: если вы сейчас пойдете прививаться с нежеланием и страхом, то у вас может возникнуть психосоматическая реакция. Успокойтесь, подождите, подумайте, подготовьтесь, потому что когда человек чего-то боится, то и увеличивается вероятность, что это произойдет», — объяснила Зуйкова.

По ее словам, при тревожности перед вакцинацией можно принять такие средства, как пустырник, валериана и валокордин. Доктор отметила, что длительность их приема зависит от степени волнения, но лучше всего их пить в течение двух-трех дней до прививки.

Страх может вызвать своеобразную реакцию от введения препарата, отметила Зуйкова. Это некая психологическая «реакция протеста», объяснила она, когда пациент сам себя программирует.

Все зарегистрированные в России вакцины от коронавируса эффективны против известных штаммов коронавируса, заявил глава филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов. По его словам, темпы вакцинации являются крайне серьезным оружием в борьбе против появления новых мутаций. Чем быстрее население привьется, тем раньше закончатся мутации и завершится пандемия.