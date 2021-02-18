Кинолог рассказал о спецподготовке собак

Начальник центра кинологической службы УТ МВД по УрФО Людмила Кадцина рассказала, как в центре готовят собак. Об этом сообщило ИА «ФедералПресс».

«В кинологических службах тренируют собак на поиск наркотических веществ, выявление взрывчатых веществ и оружия, а также обнаружение пропавших в лесу людей», — рассказала она.

Кадцина добавила, что животных тренируют с двухмесячного возраста. Длительное время их обучают искать конкретные вещи. Каждый кинолог опекает конкретную собаку. За успехи все питомца получают вознаграждение. Какое именно — выбирают сами специалисты.