Эксклюзив 09 мая 2023, 08:49 Красная площадь перед парадом Победы. Последние приготовления Последние приготовления к параду Победы на Красной площади сняли на видео

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Красная площадь в Москве примет парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Появилось видео последних приготовлений торжественного мероприятия.

Первыми в параде пройдут суворовцы Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова.

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Из бронетехники первым традиционно пройдет легендарный танк Т-34, он откроет движение механизированной колонны. Среди новинок парад ожидаются бронированные автомобили 3-СТС «Ахмат» и «Спартак».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что власти своевременно сообщат о возможном участии авиации в параде.

Из иностранных гостей парад Победы на Красной площади посетят лидеры Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Киргизии, Армении и Туркменистана.

Главы стран увидят парад Победы вместе с президентом России Владимиром Путиным. После этого они возложат цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

Начало парада Победы — в 10:00 по московскому времени.