09 мая 2023, 08:49
Красная площадь перед парадом Победы. Последние приготовления
Последние приготовления к параду Победы на Красной площади сняли на видео
Красная площадь в Москве примет парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Появилось видео последних приготовлений торжественного мероприятия.
Первыми в параде пройдут суворовцы Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова.
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Из бронетехники первым традиционно пройдет легендарный танк Т-34, он откроет движение механизированной колонны. Среди новинок парад ожидаются бронированные автомобили 3-СТС «Ахмат» и «Спартак».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что власти своевременно сообщат о возможном участии авиации в параде.
Из иностранных гостей парад Победы на Красной площади посетят лидеры Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Киргизии, Армении и Туркменистана.
Главы стран увидят парад Победы вместе с президентом России Владимиром Путиным. После этого они возложат цветы к Могиле Неизвестного Солдата.
Начало парада Победы — в 10:00 по московскому времени.
День Победы 9 мая
Россия
Парад Победы
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