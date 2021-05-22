Красная икра в России подорожала до максимума за 10 лет

Розничные цены на красную икру в России за последний год выросли почти на треть и достигли десятилетнего максимума. Об этом сообщил РБК.

Килограмм лососевой икры в апреле стоил в среднем 4,7 тысячи рублей. Согласно данным Росстата, красная икра в российских магазинах за год подорожала на 30%. Это стало абсолютным рекордом за последние 10 лет.

Непрерывный рост цен на икру продолжается еще с июня 2020 года. К ноябрю ценник пробил отметку в четыре тысячи рублей за килограмм. Это больше, чем в рекордном августе 2018-го, когда такое же количество икры в магазинах стоило 3,9 тысячи рублей.

Цены на икру от поставщиков сейчас действительно примерно на треть выше, чем годом ранее, рассказала директор сети супермаркетов «Рыбсеть» Полина Кирова. А по оценке основателя сети «Моремания» Виталия Корнева, оптовые цены за год выросли на 50%.

Управляющий группы «Доброфлот» Александр Ефремов объяснил, что красная икра является сезонным продуктом, который хранится восемь-девять месяцев. В апреле и мае он традиционно дорожает.

В России между тем продолжают дорожать овощи.