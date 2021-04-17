Козловский объяснил посыл своего фильма «Чернобыль»

Актер и режиссер Данила Козловский снял свой второй фильм «Чернобыль». Он пояснил, что в этой работе хотел рассказать историю простых людей, чью жизнь изменила авария на ЧАЭС. Ему было интересно показать человека на фоне катастрофы, а не искать виноватых в ней.

«Я захотел рассказать свою картину через призму человеческой судьбы, показать историю простых людей, которые жили своей обычной жизнью, местами сложной и странной, но своей. И вдруг в их привычный уклад ворвалось нечто. И все изменилось. <…> И кто-то стал героем поневоле, кто-то бежал, кто-то впадал в ступор и наблюдал», — поделился Козловский в интервью РИА «Новости».

Он добавил, что в своей новой работе не искал причин произошедшего и виноватых, а попытался показать человека на фоне глобальной катастрофы.

Фильм «Чернобыль» вышел в прокат 15 апреля. Центральные персонажи картины — пожарный, инженер и водолаз, которые оказались в эпицентре событий во время ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. Они должны сделать все возможное, чтобы предотвратить масштабную беду. В главных ролях снялись сам Козловский, Оксана Акиньшина, Филипп Авдеев, Николай Козак и Равшана Куркова. Бюджет «Чернобыля» составил 689 миллионов рублей.