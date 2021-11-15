Ковидные волны увеличили нагрузку на похоронную сферу в России

Глава похоронной службы ГБУ «Ритуал» Артем Екимов рассказал о нагрузке на похоронную сферу, связанной с волнами смертности от коронавируса. В интервью РБК он подчеркнул, что «пики» зафиксировали в июне–июле этого года, а также в ноябре и мае прошлого года.

Екимов отметил, что в Москве число захоронений повысилось на 25–30%, это повышение имеет скачкообразный характер.

«На этапе неизвестности, на пике первой волны в 2020 году мы могли осуществлять погребения вплоть до 600 тел ежедневно… Это по сравнению с 300 во внекризисный период», — рассказал глава ГБУ «Ритуал».

По его словам, сейчас цифры по количеству погребений приближаются к «демографически адекватным», такой показатель характерен для периодов между волнами. При этом за время пандемии, по словам Екимова, в столице не было очередей на захоронение и кремацию.

В сентябре этого года в похоронной службе осуществили 7810 погребений, с января по сентябрь этот показатель составил 85,5 тысячи. В те же периоды 2020 года в «Ритуале» провели 8851 и 87,2 тысячи погребений, что отличается от периода до пандемии. С января по сентябрь 2019 года служба осуществила 77,7 тысячи погребений, за аналогичный период в 2018 году — 76,1 тысячи.

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в нашей стране достиг 49%. Чтобы борьба с пандемией была эффективной, этот показатель должен быть не меньше 80%. О том, когда коллективный иммунитет повысится до нужного уровня, «360» рассказал Андрей Осипов, главврач Домодедовской центральной городской больницы.