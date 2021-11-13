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    13 ноября 2021, 13:57

    Коллективный иммунитет в России приблизился к 50%. Как он образуется и помогает в борьбе с ковидом

    Главврач Домодедовской ЦРБ Андрей Осипов объяснил, как работает коллективный иммунитет

    Екатерина Бутовская, Ольга Назаркина

    Уровень коллективного иммунитета в России достиг 49%. Для эффективной борьбы с пандемией он должен составлять не менее 80%. О том, как работает коллективный иммунитет и когда он сможет достигнуть желаемых показателей, рассказал «360» главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов.

    Коллективный иммунитет в России приблизился к 50%. Как он образуется и помогает в борьбе с ковидом

    Как образуется коллективный иммунитет

    Коллективный иммунитет представляет создание искусственный защиты населения от различных инфекционных заболеваний, в том числе и от новой коронавирусной инфекции. Он складывается из переболевших, из числа людей, которые перенесли заболевание бессимптомно, и, конечно, из количества вакцинированных, пояснил специалист.

    Как правило, показатели для создания коллективного иммунитета составляют 60-70% от числа переболевших и вакцинированных. Но в случае с ковидом дело обстоит немного иначе.

    «Когда мы говорим о ковиде, мы знаем, что это достаточно серьезное заболевание, еще малоизученное. Наверное, здесь необходимо создание все-таки коллективного иммунитета, когда 80% граждан переболеют и будут максимально вакцинированы от новой коронавирусной инфекции», — уточнил Осипов.

    Врач не исключил, что с новой коронавирусной инфекцией человечеству придется жить еще какое-то время — год или два. Но создание коллективного иммунитета поможет минимизировать количество заболевших. Это работает следующим образом: когда человек вакцинирован и когда создана достаточная прослойка переболевших и вакцинированных, один человек в такой ситуации может заразить другого, а вот тот уже может вообще никого не заразить.

    «То есть снижается число заболевших, естественно, снижается число госпитализаций, снижается число тяжелых случаев при госпитализации, снижается и общая смертность», — подчеркнул он.

    Сколько времени нужно на создание коллективного иммунитета

    Создание коллективного иммунитета зависит и от количества переболевших, и от бессимптомных носителей, и, конечно, от числа вакцинированных, напомнил врач.

    Он отметил, что сейчас достаточно активно идет вакцинация и с учетом числа уже переболевших создание максимального коллективного иммунитета может быть возможно к марту 2022 года.

    «Если в Московской области коллективный иммунитет составляет 68%, то нам нужно еще вакцинировать 20% граждан, подлежащих вакцинации в регионе, от 18 лет, для того чтобы создать коллективный иммунитет. Я думаю, что как раз на эти 20% нужно время еще вот до окончания 2021 года и начала 2022 года», — уточнил Осипов.

    Врач отметил, что уже сейчас, после коротких нерабочих дней, можно с осторожностью говорить о том, что происходит снижение числа госпитализаций пациентов с тяжелыми формами ковида.

    Накануне правительство внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Ожидается, что нормы будут действовать до лета 2022 года. В полную силу нововведения вступят с 1 февраля 2022 года.

    До этого времени будет установлен переходный период, чтобы дать россиянам время вакцинироваться. После 1 февраля наличие QR-кода о вакцинации, подтверждения перенесенного ковида или справки о медотводе будет обязательным. По мнению вице-премьера Татьяны Голиковой, сертификат QR-кодом должен стать таким же важным документом, как паспорт.