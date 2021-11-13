Коллективный иммунитет в России приблизился к 50%. Как он образуется и помогает в борьбе с ковидом

Уровень коллективного иммунитета в России достиг 49%. Для эффективной борьбы с пандемией он должен составлять не менее 80%. О том, как работает коллективный иммунитет и когда он сможет достигнуть желаемых показателей, рассказал «360» главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов.

Как образуется коллективный иммунитет

Коллективный иммунитет представляет создание искусственный защиты населения от различных инфекционных заболеваний, в том числе и от новой коронавирусной инфекции. Он складывается из переболевших, из числа людей, которые перенесли заболевание бессимптомно, и, конечно, из количества вакцинированных, пояснил специалист.

Как правило, показатели для создания коллективного иммунитета составляют 60-70% от числа переболевших и вакцинированных. Но в случае с ковидом дело обстоит немного иначе.

«Когда мы говорим о ковиде, мы знаем, что это достаточно серьезное заболевание, еще малоизученное. Наверное, здесь необходимо создание все-таки коллективного иммунитета, когда 80% граждан переболеют и будут максимально вакцинированы от новой коронавирусной инфекции», — уточнил Осипов.

Врач не исключил, что с новой коронавирусной инфекцией человечеству придется жить еще какое-то время — год или два. Но создание коллективного иммунитета поможет минимизировать количество заболевших. Это работает следующим образом: когда человек вакцинирован и когда создана достаточная прослойка переболевших и вакцинированных, один человек в такой ситуации может заразить другого, а вот тот уже может вообще никого не заразить.

«То есть снижается число заболевших, естественно, снижается число госпитализаций, снижается число тяжелых случаев при госпитализации, снижается и общая смертность», — подчеркнул он.

Сколько времени нужно на создание коллективного иммунитета

Создание коллективного иммунитета зависит и от количества переболевших, и от бессимптомных носителей, и, конечно, от числа вакцинированных, напомнил врач.

Он отметил, что сейчас достаточно активно идет вакцинация и с учетом числа уже переболевших создание максимального коллективного иммунитета может быть возможно к марту 2022 года.

«Если в Московской области коллективный иммунитет составляет 68%, то нам нужно еще вакцинировать 20% граждан, подлежащих вакцинации в регионе, от 18 лет, для того чтобы создать коллективный иммунитет. Я думаю, что как раз на эти 20% нужно время еще вот до окончания 2021 года и начала 2022 года», — уточнил Осипов.

Врач отметил, что уже сейчас, после коротких нерабочих дней, можно с осторожностью говорить о том, что происходит снижение числа госпитализаций пациентов с тяжелыми формами ковида.

Накануне правительство внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Ожидается, что нормы будут действовать до лета 2022 года. В полную силу нововведения вступят с 1 февраля 2022 года.

До этого времени будет установлен переходный период, чтобы дать россиянам время вакцинироваться. После 1 февраля наличие QR-кода о вакцинации, подтверждения перенесенного ковида или справки о медотводе будет обязательным. По мнению вице-премьера Татьяны Голиковой, сертификат QR-кодом должен стать таким же важным документом, как паспорт.