Общество 14 марта 2024, 23:00 Ковальчук ушел с поста гендиректора «Интер РАО» Борис Ковальчук досрочно покинул пост гендиректора «Интер РАО» Kremlin Pool / Global Look Press

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С поста генерального директора ПАО «Интер РАО» ушел Борис Ковальчук. Информацию об этом опубликовал сайт Центра раскрытия корпоративной информации.

За досрочное прекращение полномочий Ковальчука 14 марта единогласно проголосовали 10 членов совета директоров предприятия.

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Место генерального директора займет Сергей Дрегваль. Компанией ему предстоит управлять пять лет — такой срок указан в уставе ПАО.

С 2020 по 2021-й год Дергваль был профильным советником губернатора Санкт-Петербурга, а до 6 февраля 2024-го — вице-губернатором города.

Первым замом гендиректора «Интер РАО» его назначили 8 февраля, менее чем через месяц — 2 марта — он вошел в состав правления компании.

Информация о том, что в ПАО собрались рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий главы компании, появилась 6 марта.