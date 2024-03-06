Общество 06 марта 2024, 23:01 «Интер РАО» рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий главы компании РИА «Новости»

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Совет директоров ПАО «Интер РАО» на ближайшем заседании будет рассматривать вопрос о досрочном прекращении полномочий генерального директора компании Бориса Ковальчука. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу организации.

Также поднимут вопрос об избрании нового главы «Интер РАО». Другие подробности пока не раскрыли.

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Эта информация подтвердила данные о намерениях компании, которые ранее опубликовали на портале раскрытия корпоративных планов. Там сообщили, что совет директоров «Интер РАО» на заседании 14 марта поднимет тему о прекращении полномочий Ковальчука.

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