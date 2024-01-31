Общество 31 января 2024, 09:01 Котлован выроют в центре Красноярска для строительства метро Губернатор Котюков: получили разрешение на строительство метро в Красноярске

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В центре Красноярска построят станцию метро. Разрешение на рытье котлована уже получили. Об этом сообщили в пресс-службе главы Красноярского края Михаила Котюкова.

Накануне губернатор встретился с заместителем председателя правительства России Маратом Хуснуллиным. В рамках заседания они обсудили достижение Красноярским краем показателей федеральных проектов в строительной отрасли.

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Котюков рассказал вице-премьеру о ходе возведения линии метротрамвая в столице края.

«Получена разрешительная документация на возведение монтажного котлована на площади Революции. Строители в ближайшее время приступят к земляным работам на месте будущей станции», — уточнили в пресс-службе главы региона.

Метро планируют построить в Красноярске к концу 2026 года. Проект вошел в перечень поручений президента России Владимира Путина по итогам совещания по социально-экономическому развитию региона.

Недавно мэр Москвы Сергей Собянин побывал на месте строительства станции «Генерала Тюленева» Троицкой линии метро. По его словам, работы вышли на финишную прямую.