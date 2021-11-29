В Челябинске в подъезде жилого дома жестоко растерзали котенка, расписав его кровью двери квартир. Предполагается, что это сделала 13-летняя школьница. О поимке убийцы в городском управлении полиции сообщили РИА «Новости».

Растерзанного в кровь мертвого котенка нашли в подъезде дома по улице 40-летия Победы в микрорайоне «Академ Riverside». Расправу над животным учинили на 15-м этаже, где нет камер. Там его и бросили. Жильцы пришли в ужас.

Жестокость, с которой разделались над котенком, потрясает даже на словах. Его разорвали на четыре части. В рот вставили сигарету. Не сдержал эмоций даже директор УК «Домуправ» Артем Клименко, который пригрозил живодеру в соцсети, что если его найдут, то сделают все, чтобы он еще не скоро вышел на свободу.

Правоохранители завели дело по уголовной статье о жестоком обращении с животными. Но, если это сделала школьница, которой нет 16 лет, за решетку она не попадет. Решается вопрос о ее отправке в центр временного содержания для несовершеннолетних.

Предположительно, на счету девочки это уже не первый случай. Но в то же время она и пристраивала питомцев.

На двери балконной двери в подъезде кровью убитого котенка было написано «Я убью тебя». По данным сайта kp.ru, такое послание девочка могла адресовать своей матери. Однако ни сама школьница, ни ее близкие не проживают в том доме, где это произошло. Сайт Znak.com также сообщил, что школьница «отыгрывалась» на животных, испытывая ненависть к матери, которая якобы чрезмерно загружала ее учебой и кружками.

Ранее в Ноябрьске бездомного котенка «взяли на работу» в управляющую компанию.