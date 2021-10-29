Бездомного котенка «взяли на работу» в управляющую компанию Ноябрьска

Слесари управляющей компании «РЖК» Ноябрьска нашли бездомного котенка, который стал помощником диспетчера аварийной службы. Об этом сообщил телеканал «Ямал 1».

По данным канала, в коллективе управляющей компании давно решили завести какое-нибудь животное — и этот день настал. Теперь с людьми «работает» бездомный котенок, которого нашли в подвале.

«Это была просьба диспетчеров, которые постоянно на дежурствах. И вот сегодня сантехники принесли такой подарок», — рассказал исполнительный директор компании Дмитрий Поздеев. Котенку дали прозвище Задвижка. Работники УК оборудовали для него туалет, купили корм и начали подыскивать домик.

В начале октября голодный котенок забрался в киоск в Липецке и съел курицу-гриль. Продавца уволили за халатность, а котенка забрали к себе добрые люди.