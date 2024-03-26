Общество 26 марта 2024, 09:25 Котельные и лифты остановят в Донецке Мэр Донецка Кулемзин предупредил об остановке лифтов и котельных в городе РИА «Новости»

Читать 360tv в

По всему Донецку остановят работу лифтов и котельных в связи с просадкой напряжения. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«Уважаемые жители и гости города! По всему городу остановят котельные и лифты. Возможно отключение воды в связи с просадкой напряжения по всей республике», — написал он.

Реклама

Глава администрации Пролетарского района Донецка Елена Рязанцева в Telegram-канале уточнила, что причиной ситуации стали два вышедших из строя энергоблока.

«По информации Донецких электрических сетей, 26 марта Зугрэсе два энергоблока вышли из строя. В связи с этим по Донецку происходит просадка напряжения. ДЭС просят остановить все котельные и лифты по городу», — подчеркнула она.

Совместный центр контроля и координации огня в Telegram-канале сообщил, что в ночь на вторник ВСУ обстреляли Петровский район Донецка. Всего бойцы украинской армии выпустили три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин назвал возможные границы «санитарной зоны» вокруг республики.