Кота спасли из дома в Ногинске, где взорвался газ

В Ногинске после взрыва газа в девятиэтажке, который произошел 8 сентября, во многих квартирах остались животные. Сегодня спасатели вызволили из плена кота, которого вернули хозяевам. В распоряжении «360» появились кадры спасения животного.

Одинокий котик ждал своих хозяев две с половиной недели. Сегодня хвостатого горожанина благополучно забрали из квартиры на первом этаже при помощи котоловушки. Он стал первым спасенным. Сегодня из плена вытащат еще нескольких животных, которые остались заблокированы на этажах выше.

Одна из местных жительниц рассказала, что кошек выманивают из квартир с помощью специальных ловушек с кормом. За это время животные изголодались, поэтому наверняка выйдут поесть. На кадрах с места можно заметить сотрудников Росгвардии и волонтеров.

После взрыва в Ногинске жителям первого подъезда тем же вечером разрешили вернуться домой, чтобы забрать свои вещи. У одной из семей дома тоже осталась кошка — ранее «360» публиковал видео с кадрами трогательного воссоединения Маси с семьей.

В результате ЧП в Ногинске погибли семь человек, еще 13 получили травмы. Повреждения получили 24 квартиры, 17 были полностью разрушены.