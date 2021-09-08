Кошку Масю спасли после взрыва в Ногинске. Видео

Кошка Мася пережила взрыв в Ногинске и дождалась хозяев, которые забрали ее, вернувшись домой за вещами. Мася не пострадала, теперь она точно в безопасности. У «360» появились трогательные кадры воссоединения с семьей.

Жителям первого подъезда дома, в котором в среду утром взорвался газ, разрешили забрать свои вещи из квартир. Людям сегодня пришлось эвакуироваться в такой спешке, что у многих дома остались и животные. Одна из семей вернулась за кошкой.

Мася нигде не пряталась и встречала любимых хозяев на пороге, как и всегда.

«Она любит у нас сидеть на комоде, возле двери нас встречать. Там сидела», — сказала хозяйка кошки, радуясь тому, что с Масей все в порядке.

Уже завтра вечером или утром свои вещи смогут забрать и жильцы второго подъезда.

Взрыв газа в девятиэтажке произошел утром в среду. Произошло частичное обрушение второго, третьего и четвертого этажей. По последним данным, двое погибли, еще 14 человек пострадали. Власти окажут помощь всем жильцам. По предварительной оценке, дом подлежит восстановлению. Пострадавшие квартиры полностью отремонтируют.