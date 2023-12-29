Общество 29 декабря 2023, 20:10 «Солнечный пес». Умер единственный в России корги-полицейский Единственный в РФ корги-полицейский по кличке Рыжий умер в Нижнем Новгороде Unsplash

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В Нижнем Новгороде умер прославившийся несколько лет назад единственный в России корги-полицейский по кличке Рыжий. Об этом сообщила хозяйка собаки, кинолог Ольга Чумарова в соцсети «ВКонтакте».

Пес скончался 28 декабря. В январе ему исполнилось бы 12 лет. Рыжий был единственным корги, который выиграл чемпионат России по мини-ОКД.

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«Вот и закончилась еще одна моя история. Тебя больше нет. Мой любимый Рыжий, мой солнечный пес», — написала Чумарова.

Она отметила, что питомец был безгранично преданным, талантливым и отважным. Именно корги помог кинологу научиться понимать маленьких собак. Женщина добавила, что Рыжий останется бессмертным директором всей стаи.

Корги Рыжий служил в нижегородской транспортной полиции. Он ушел на заслуженный отдых в июне 2020 года. Полицейские вели от его имени страницу в Instagram*.

* Instagram — соцсеть принадлежит признанной в России экстремистской организации Meta и запрещена.