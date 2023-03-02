Эксклюзив 02 марта 2023, 17:33 Кота Сеню изъяли у блогера-живодера из Свердловской области Полиция изъяла кота Сеню у блогера из Режа на время проверки жестоких роликов

Читать 360tv в

Кота Сеню изъяли у блогера, который снимал жестокие видео с животным. Питомца передали на временную передержку зоозащитникам, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД Свердловской области Валерий Горелых.

Он добавил, что по факту размещения роликов с котом продолжаются проверочные мероприятия. Полиция устанавливает наличие или отсутствия в них признаков жестокого обращения с животным.

Реклама

«До получения итогов разбирательства представители МВД кота изъяли и передали в руки представителям зоозащиты на временную передержку», — уточнил Горелых.

По итогам проверки правоохранители примут обоснованное процессуальное решение.

На ролики, которые публикует блогер, ранее обратили внимание представители челябинского приюта для животных «Того». В беседе с «360» активисты сообщили, что обратились в прокуратуру, чтобы надзорное ведомство разобралось в происходящем.

По их словам, соседи блогера описывают его как неадекватного человека. Из его квартиры все время слышны какие-то странные звуки. На видео, которые мужчина выложил в Сеть, он хватает кота за шкирку, использует как подушку, и грубо обращается с питомцем, заставляя «качать пресс».