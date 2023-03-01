Эксклюзив 01 марта 2023, 16:49 Свердловского блогера проверят за видео с качающим пресс котом Уральские зоозащитники заявили в прокуратуру на блогера за издевательства над котом YouTube

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Уральские зоозащитники пожаловались на свердловского блогера-живодера в прокуратуру. Мужчина размещает видео с издевательствами над рыжим котом на своем YouTube-канале «Дикий трэш». Об этом «360» рассказали представители челябинского приюта для животных «Того».

«Мы недавно смотрели, искали видео, чтобы в прокуратуру отправить, но он очень много уже удалил. Заявление уже написали», — рассказали в приюте.

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По словам представителя приюта, соседи описывают блогера как крайне неадекватного человека, жалуются, что постоянно слышат какие-то странные звуки из его квартиры.

Поводом для обращения в надзорное ведомство в том числе стало видео, где мужчина схватил питомца за шкирку, заставил «качать пресс» и использовал как живую подушку.

Начальник пресс-службы управления МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых сообщил «360», что по размещенным в сети роликам проводится проверка, итогом которой станет законное решение.

«Есть и другие обращения. Все это будет обобщено и в рамках проверки установлено», — отметил Горелых.