Кота-наркокурьера задержали при попытке пронести запрещенку в ивановскую тюрьму

Сотрудники ИК-4 УФСИН России по Ивановской области задержали кота-наркокурьера с марихуаной. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства по региону.

«В ходе реализации оперативной информации вечером на территории, прилегающей к исправительной колонии № 4, сотрудники учреждения обнаружили и поймали кота, который пытался проникнуть в колонию», — сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что в ошейнике было обнаружено вещество растительного происхождения. На место происшествия были вызваны сотрудники МО МВД «Кинешемский». В результате экспертиза показала, что изъятое вещество — марихуана весом 5,21 грамма.

Источник фото: пресс-служба УФСИН России по Ивановской области

В Панаме этой весной кот хотел пронести в тюрьму наркотики. Его успели задержать. В тюрьме, куда он шел с запрещенным веществом, находилось более 1,7 тысячи заключенных. Сотрудники учреждения заметили, что на шее кота был привязан мешочек с различными наркотиками. После этого его поместили в приют для животных. Теперь он больше не сможет нарушать закон.