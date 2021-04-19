Кота-наркокурьера задержали при попытке пронести запрещенку в тюрьму. Фото

В Панаме кот хотел пронести в тюрьму наркотики. Его успели задержать. Об этом сообщил сайт Daily Mail.

В тюрьме, к которой подкрался кот, находятся более 1,7 тысячи заключенных. Как выяснилось, к шее кота был привязан мешочек с различными наркотиками. Теперь кота поместят в приют для животных. Больше преступные действия он совершать не сможет. Кто отправил кота, пока неизвестно.

По словам полицейских, это далеко не первая попытка, когда животные и не только совершают подобного рода преступления. Были случаи пресечения попытки доставки наркотиков с использование голубей и даже дронов.

Обычно заключенные используют пищу, чтобы заманить к себе кошек и собак, а люди снаружи нагружают животных наркотиками. Прокуратура начала расследование по факту использования питомцев для контрабанды запрещенных веществ в тюрьму.

В декабре 2019 года городской суд Тульской области приговорил фигурантов дела о сбыте наркотиков с использованием кота к тюремным срокам до 17 лет. Они пытались в ошейнике животного доставлять на территорию колонии запрещенные вещества.