Кот спасался от холода в отделе выпечки в Новочебоксарске

Житель Новочебоксарска заметил, что в отделе выпечки магазина одной из торговых сетей нашел себе спасение кот. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно. Новости».

Мужчина возмутился появлению животного в торговой зоне. По его мнению, это несет в себе антисанитарию. Кот пробрался в отделение с круассанами и аппетитно уплетал один из них.

Сотрудники магазина не заметили произошедшего. Как отмечает источник, в основном горожане заняли сторону кота и осудили в ответ самого мужчину.

Температура в Чувашии опускается к вечеру до -15 градусов.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае правоохранители задержали гражданина, который сильно побил бездомного кота за мяуканье.

Мужчине грозит до трех лет лишения свободы по статье по части 1 статьи 245 Уголовного кодекса РФ «Жестокое обращение с животным».