Космонавты Шкаплеров и Дубов поздравили россиян с Новым годом

Находящиеся на Международной космической станции (МКС) российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубов записали видеопоздравление с наступающим Новым годом для всех землян. Космонавты пожелали землянам здоровья, стойкости и новых достижений.

Видеообращение Шкаплерова и Дубова распространил «Роскосмос».

«Мы желаем вам в новом 2022 году здоровья, стойкости, благополучия и новых достижений. Будьте дружны и счастливы, с Новым годом!» — сказал Дубров.

Шкаплеров пожелал всем предновогоднего настроения и напомнил о необходимости поздравить самых близких. Он также рассказал, как будут встречать Новый год на станции.

Российские космонавты, по его словам, соберутся у импровизированного праздничного стола с коллегами-астронавтами. Меню будет максимально приближено к земному. Не будет лишь игристого вина, поскольку на станции царит сухой закон.

Космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров, которые сейчас несут космическую вахту на МКС, приготовили традиционные блюда для новогоднего стола. В меню россиян оказалась селедка под шубой.