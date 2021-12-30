Российские космонавты на МКС приготовили селедку под шубой по космическому рецепту

Космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Петр Дубров, которые сейчас несут космическую вахту на МКС, приготовили традиционные блюда для новогоднего стола. В меню россиян оказалась селедка под шубой. Видео, на котором космонавты рассказали секреты приготовления блюда в космосе, опубликовал на своей странице «ВКонтакте» Антон Шкаплеров.

«В преддверии Нового года мы решили здесь, на станции, на российском сегменте, устроить новогодний стол, чтобы он был как можно ближе к тому, что обычно находится в российских семьях на Земле. В этот раз мы решили приготовить знаменитый салат «Селедка под шубой», — сказал Шкаплеров в видео, размещенном на его странице в соцсети «ВКонтакте».

Шкаплеров отметил, что приготовить такой салат в космической обстановке было очень сложно. Трудности начались уже с того, что даже тарелок в обычном понимании этого слова в космосе нет. Поэтому космонавты сооружали импровизированную посуду из подручных материалов, сообщил ТАСС.

В итоге космонавты сделали тарелку из пленки и скотча. Потом они слоями, как и нужно по рецепту, уложили сам салат. Верхним слоем Шкаплеров и Дубров выложили салат «Мичуринский» из свеклы и лука и покрыли все майонезом. Потом попробовали украсить блюдо, но для этой цели в наличии были только оливки.

Ранее космонавты поделились, что их новогодний стол украсит также черная икра и мандарины. За сутки 31 декабря Международная космическая станция сделает 16 витков вокруг Земли.