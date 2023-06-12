12 июня 2023, 01:10
Космонавты с МКС поздравил соотечественников с Днем России
Космонавты поздравили соотечественников с Днем России с борта МКС
Космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев обратились со словами поздравлений к согражданам. Они записали видеообращение ко Дню России на борту Международной космической станции, его опубликовала пресс-служба «Роскосмоса».
Командир экспедиции Прокопьев отметил, что 12 июня в стране отмечают один из самых важных праздников для всех россиян.
«Нас объединяют самые светлые, самые теплые чувства к России, гордость за нее, за свершения наших предков, забота о настоящем и будущем отечества», — сказал он.
Космонавт Петелин добавил, что Родина представляет собой нечто большее, чем просто место, где родился человек. По его словам, каждое поколение неразрывно связано с духовными и нравственными ценностями своих предков.
«На долю нашей страны выпало немало переломных этапов, но наш многонациональный народ всегда с честью преодолевал любые трудности», — добавил Андрей Федяев.
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что более 100 мероприятий состоятся в столице 12 июня, в День России.
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