Космонавты Шкаплеров и Дубров поздравили россиян с Днем народного единства с борта МКС

Российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров, которые сейчас несут вахту на Международной космической станции, поздравили своих соотечественников с Днем народного единства. Они записали видео со своими пожеланиями для россиян.

Ролик опубликован на сайте «Роскосмоса». Антон Шкаплеров вспомнил о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского «в едином духовном и ратном порыве освободило Москву от иностранных интервентов и вернуло России свободу и суверенитет».

Петр Дубров призвал россиян хранить историческую память. Он попросил никогда не забывать, что люди в сложное время всегда умели сплотиться и победить общего врага. Благодаря этому не раз удавалось достигнуть мира и процветания.

Дубров пожелал соотечественникам бережно относиться к народному единству. Он отметил, что это братское чувство «всех россиян, проживающих на необъятной территории нашей великой родины».

Антон Шкаплеров прибыл на МКС вместе с киноэкипажем. Он сопровождал в полете актрису Юлию Пересильд и режиссера Клима Шипенко. Команда перешла на борт станции 5 ноября, и Шкаплеров остался на МКС.