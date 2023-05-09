09 мая 2023, 02:22
Космонавты поздравили россиян с Днем Победы с борта МКС
Российские космонавты поздравили соотечественников с Днем Победы с борта МКС
Российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев поздравили соотечественников с Днем Победы с борта МКС и напомнили о необходимости хранить память об участниках Великой Отечественной войны. Ролик с поздравлением опубликовала пресс-служба Роскосмоса.
Сергей Прокопьев назвал грядущий праздник самым главным, отмечаемым в каждом доме.
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«Дорогие друзья! От всего сердца поздравляем вас с Днем Победы! Для всех нас это самый главный праздник, отмечаемый в каждом доме, в каждой семье. В нашей памяти навсегда останется великий подвиг наших предков», — обратился к россиянам космонавт.
Дмитрий Петелин добавил, что россияне в этот день чтят память тех, кто ради Победы отдал самое ценное — свою жизнь, силы, здоровье. Тогда предки ныне живущих смогли защитить от врага родину и вписать свои имена в историю как победители фашизма.
Андрей Федяев отметил, что сейчас святая обязанность всех россиян — хранить и преумножать память об участниках Великой Отечественной войны, рассказывать об их подвиге детям.
Ранее сообщалось, что москвичей и гостей столицы в День Победы приглашают на ВДНХ, Там пройдут экскурсии, выставки, лекции, мастер-классы и спектакли.
День Победы 9 мая
Космонавты
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