Москва 06 мая 2023, 10:01 Программу «Искусство Великой Победы» к 9 Мая представят на ВДНХ Заммэра Сергунина: на ВДНХ организуют программу «Искусство Великой Победы» РИА «Новости»

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Москвичей и гостей столицы в главный праздник страны приглашают на ВДНХ посетить экскурсии, выставки, лекции, мастер-классы и спектакли. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на его зама Наталью Сергунину.

Для посетителей ВДНХ в преддверии 9 Мая приготовили культурно-историческую программу «Искусство Великой Победы».

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Гостям представят выставку о жизни в 1941–1945 годах. Также горожан научат танцевать вальс Победы.

«На разных площадках комплекса можно будет посмотреть театральные постановки, послушать выступления музыкантов, познакомиться с историями фронтовиков», — уточнила Сергунина.

Экскурсии «Поклонимся великим тем годам» пройдут с 7 по 9 мая в 13:00. Участникам нужно заранее пройти регистрацию.

В павильоне «Рабочий и колхозница» 8 мая в 12:00 состоится спектакль «Ленинградское детство» по повести Эллы Фоняковой «Хлеб той зимы». Для участия необходимо зарегистрироваться.

В ВТЦ Республики Казахстан с 13:00 до 14:30 выступят детские творческие коллективы, а в 15:30 школьников приглашают на спектакль-реконструкцию «Сталинград: путь к миру».

Уличные выставки на ВДНХ представят фотографии, которые сделали фронтовые корреспонденты во время ВОВ, а также можно будет ознакомиться с образцами военной техники.

На информационных стелах 9 Мая будут транслировать фотоснимки ветеранов, исторические видеоролики и другие материалы.

Церемония возложения цветов к памятному знаку «Работникам ВСХВ, погибшим на фронтах, пройдет 9 мая в 11: 45 рядом с павильоном № 57.

Между фонтанами «Дружба народов» и «Каменный цветок» можно будет посмотреть театрализованную программу «Истории о важном».

Концерты артистов состоятся на шести площадках: у арки главного входа, перед павильоном № 1 на Центральной аллее, у фонтана «Дружба народов», в зоне у павильонов № 57 и 58, у строения 574 рядом с 3-м Каменским прудом и у летней эстрады в парке «Останкино».

На площади Промышленности гостям предлагают посмотреть реконструкцию «Живые картинки». Площадка превратится в московский дворик, где желающие смогут поиграть в настольные игры.

С 12:00 до 18:00 между фуд-кортом и павильоном № 64 можно будет сыграть в шахматы, шашки и классики, а заодно сделать снимки на память в тематической фотозоне. Здесь же в 15:00, 16:00 и 17:00 начинаются мастер-классы — посетителей научат танцевать вальс Победы.

С 16:00 до 17:00 на выводном кругу Центра национальных конных традиций состоится парад всадников Кремлевской школы верховой езды со знаменами гвардейских кавалерийских корпусов.

В центре «Космонавтика и авиация» в 13:00, 15:00 и 17:00 горожан ждут на экскурсию «Герои космоса». Экскурсия «На крыльях Победы» намечена на 18:00.

В 19:00 в центре прочтут лекцию «Равнение на героя. Космонавты — герои России» о жизненном пути космонавтов Константина Феоктистова, Георгия Добровольского и Георгия Берегового.

Кроме того, послушать познавательные лекции можно в музее городского хозяйства Москвы и музее славянской письменности «Слово».