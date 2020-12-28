Космонавты на МКС раскрыли меню своего новогоднего стола
«Стол будет самым обычным, но все же нам удастся внести нотку праздника в меню — мы сделаем бутерброды с икрой», — сообщил он.
Космонавт записал видео, на котором подробно рассказал, как на МКС проходит праздник. Более того, он показал украшенную разными игрушками и плакатами кабину, которые на мгновение зависли в воздухе.
По словам Кудь-Сверчкова, на МКС в Новый год все как на Земле: елка, стол праздничный, подарки и хорошее настроение. Он также добавил, что планирует позвать американских коллег на новогодний ужин. Временные условия позволяют отметить праздник аж 16 раз.
Еще в начале ноября заведующий отделом питания экипажа МКС Института медико-биологических проблем РАН Александр Агуреев сообщил, что на новогоднем столе космонавтов «изобилия не будет». Все дело в переносе отправки «Прогресса МС-16» на 2021 год.