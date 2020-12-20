Старт российского модуля на МКС отказался под угрозой переноса

До июля 2021 года может быть отложен запуск на Международную космическую станцию (МКС) российского многоцелевого лабораторного модуля «Наука». Об этом сказано в пока не утвержденной программе полета станции, разработанной в РКК «Энергия» (предприятие Роскосмоса).

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на документ. Предварительно, на 15 июля намечен старт модуля «Наука» на ракете-носителе «Протон-М» с космодрома Байконур, а его стыковка — на 23 июля. Ранее строились планы по запуску «Науки» в конце апреля.

В лабораторном модуле устроено спальное место для третьего космонавта, второй туалет для российского сегмента, системы регенерации кислорода из воды и регенерации воды из урины. Оборудована также шлюзовая камера для выноса наружу оборудования и европейский дистанционный манипулятор ERA.

Через три года Роскосмос планирует запустить ракету-носитель «Ангара» без экипажа с новым кораблем «Орел», который предназначен для пилотируемых полетов на Луну и транспортировку экипажей МКС.