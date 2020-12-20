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    20 декабря 2020, 03:44

    Старт российского модуля на МКС отказался под угрозой переноса

    Анастасия Кукова

    До июля 2021 года может быть отложен запуск на Международную космическую станцию (МКС) российского многоцелевого лабораторного модуля «Наука». Об этом сказано в пока не утвержденной программе полета станции, разработанной в РКК «Энергия» (предприятие Роскосмоса).
    Старт российского модуля на МКС отказался под угрозой переноса

    Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на документ. Предварительно, на 15 июля намечен старт модуля «Наука» на ракете-носителе «Протон-М» с космодрома Байконур, а его стыковка — на 23 июля. Ранее строились планы по запуску «Науки» в конце апреля.

    В лабораторном модуле устроено спальное место для третьего космонавта, второй туалет для российского сегмента, системы регенерации кислорода из воды и регенерации воды из урины. Оборудована также шлюзовая камера для выноса наружу оборудования и европейский дистанционный манипулятор ERA.

    Через три года Роскосмос планирует запустить ракету-носитель «Ангара» без экипажа с новым кораблем «Орел», который предназначен для пилотируемых полетов на Луну и транспортировку экипажей МКС.