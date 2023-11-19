Общество 19 ноября 2023, 03:28 Стало известно, какие подарки к Новому году получат космонавты на МКС Российским космонавтам доставят на МКС подарки от родных и близких к Новому году НАСА

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Грузовой корабль «Прогресс МС-25» доставит российским космонавтам на МКС подарки к Новому году от родных и близких. Об этом ТАСС рассказали в службе психологической поддержки российского экипажа.

«В подарочные мешочки вложены брелочки с дракончиками и сладости. Для командира российского отряда Олега Кононенко отправлен большой мешок с конфетами, сделанными персонально для него. Надеемся, что он поделится ими со всеми», — сообщили в службе.

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Также «Прогресс МС-25» доставит на станцию открытки для астронавтов НАСА. Запуск грузового корабля намечен на 1 декабря.

Корабль «Прогресс МС-24» с более чем двумя тоннами груза пристыковался к МКС в августе 2023 года. На его борту было 420 литров питьевой воды, 15 435 килограммов разного оборудования, 500 килограммов топлива дозаправки и 40 килограммов сжатого азота в баллонах.