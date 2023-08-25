Общество 25 августа 2023, 07:51 Корабль «Прогресс МС-24» с более чем 2 тоннами груза пристыковался к МКС Роскосмос: «Прогресс МС-24» с едой и другими грузами пристыковался к МКС Роскосмос

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Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-24» совершил стыковку к служебному модулю «Звезда» российского сегмента Международной космической станции (МКС). Трансляцию этого момента вел Роскосмос на своем сайте.

Все происходило в автоматическом режиме. Процесс с МКС контролировали космонавты Дмитрий Петелин, Андрей Федяев, Сергей Прокопьев. На Земле за ним следили специалисты Центра управления полетами (ЦУП).

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«Прогресс МС-24» привез на Международную космическую станцию порядка 2,5 тысячи килограммов грузов. В частности, на его борту были 420 литров питьевой воды, 15435 килограммов разного оборудования, 500 килограммов топлива дозаправки, 40 килограммов сжатого азота в баллонах.

Космонавтом доставили одежду, средства санитарно-гигиенического обеспечения и медицинского контроля. ТАСС уточнил, что на МКС отправили и еду: грибные и овощные супы, борщ, мясо с перловкой, баранину с овощами, хлебобулочные изделия и так далее.

Ранее двигатели модуля «Звезда» уберегли Междунароную космическую станцию от столкновения с мусором из космоса. Об этом заявили в Роскосмосе.