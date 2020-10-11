Космонавта оскорбили высказывания робота «Федора». Дело может дойти до суда
Об этом космонавт рассказал изданию «Подъем».
«Я возмущен из-за оскорбления личного плана и нашей профессиональной деятельности. Я буду обращаться в суд <...>. Мы герои России — раз, депутаты Госдумы — два, и какой-то там хрен имеет совесть вот так писать. Это подсудное дело», —заявил он.
Депутат также добавил, что Рогозин начнет внутреннее разбирательство касательно публикаций в аккаунте робота. Сам глава госкорпорации назвал эту страницу «левым аккаунтом», и ему также не нужно, чтобы от лица Роскосмоса высказывались подобные оскорбления.
Кроме того, Самокутяев опроверг слухи о нетрезвом состоянии, в котором он с коллегами якобы находился на борту. По его словам, на орбитальной станции запрещено выпивать, такое бы сразу уловили специальные датчики.
Сегодня аккаунт робота «Федора» в Twitter был удален. Предположительно, из-за оскорбительных публикаций.
«Мое мнение о людях невысокое. Вот три космонавта — экипаж 2014 года. Сураев (по прозвищу Лимонадный Джо), Самокутяев (Авто-кутяев) и Серова. На видео Серова рассуждает о тиграх (при чем здесь тигры?), остальные — пьяные)» — текст твита из аккаунта «Федора».
Также робот заявил, что лучше бы его отправили в полет, а не этих космонавтов.