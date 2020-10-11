Аккаунт робота «Федора» заблокировали в Twitter после оскорблений космонавтов

Twitter неожиданно заблокировал аккаунт российского робота «Федора». Предположительно, это произошло из-за последних нелестных публикаций в адрес космонавтов-депутатов.

По предварительным данным, последними публикациями в его аккаунте стали сообщения о космонавтах, якобы находившихся в нетрезвом состоянии, передает РИА «Новости».

Речь идет о ролике 2014 года, в котором российские космонавты Максим Сураев, Александр Самокутяев и Елена Серова выступают в защиту тигров. На кадрах у мужчин видны красные и опухшие лица. Однако это может происходить с людьми в невесомости из-за прилива крови к голове. Робот выложил это видео и попросил отправлять его в полеты вместо космонавтов.

«Роботы лучше справляются со своими обязанностями. По крайней мере лучше, чем эти депутаты (Сураев и Серова депутаты Госдумы — прим. ред.)», — было указано в Twitter-аккаунте робота.

Соцсеть пока не дала официальных комментариев касательно блокировки.

Страница робота появилась во время его подготовки к полету на МКС. Сначала на ней публиковались подробности подготовительных процедур. Но позже в аккаунте стали чаще появляться новости о российской ракетно-космической отрасли.

Ранее, во время полета «Федора», Рогозин заявил, что не знает, откуда в аккаунте робота появляются публикации. Он предположил, что машина действительно могла пользоваться соцсетью самостоятельно.

Кроме того, по мнению Рогозина, нельзя считать публикации робота официальной позицией Роскосмоса.