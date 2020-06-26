Космонавт рассказал, когда Россия сможет отправить на МКС женщину

Космонавт Анна Кикина, которая является единственной женщиной в отряде «Роскосмоса», может отправиться на орбиту через два года. Об этом сообщил командир отряда, космонавт Олег Кононенко в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале.

«Если ничего не изменится, если все будет хорошо, потому что у нас много если, то Анна, возможно, полетит осенью 2022 года вместе со мной, а Николай (Чуб — ред.) раньше — весной 2022 года», — отметил командир.

Анна Кикина и Николай Чуб стали членами отряда в 2012 году. Киркина по образованию экономист, после университета стала радиоведущей на «Радио Сибирь».

В последний раз россиянка была на МКС с сентября 2014 по март 2015 года — это была космонавт Елена Серова. Ранее российский космонавт Сергей Рязанский заявил, что требования к работе космонавта созданы для мужчин. Он пояснил, что никто не будет подгонять запуск космического корабля под месячный цикл женщины-космонавта.