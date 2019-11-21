Редкие полеты женщин на орбиту объяснили месячными

По словам космонавта, никто не будет подгонять запуск ракеты или выход в космос под фазу менструального цикла. Впрочем, он тут же развернул тему в другую сторону, многочисленные полеты женщин из США в космос наглядно доказывают, что цикл никак не мешает работе.

Астронавтов не пустят на борт «Союза». На МКС полетят российские экипажи Подробнее

Как отметил российский космонавт-испытатель, у мужчин все-таки более стабильный гормональный уровень. Кроме того, они по самой природе показывают более высокую устойчивость к психологическим и вестибулярным перегрузкам, чем прекрасный пол.

В ходе разговора Рязанский поделился своим мнением по тому поводу, что женщины реже подают заявки в отряд космонавтов. По его подсчетам, девушки в 200 раз реже обращаются в Роскосмос с просьбой зачисления в отряд космонавтов. Это происходит потому, что «девочки ориентированы на семью и стабильность», а мальчики — на поиски приключений и подвиги. Между тем космонавт очень ждет полета на орбиту единственной женщины в российском отряде космонавтов Анны Кикиной.